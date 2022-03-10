Казали, що нас наші розстріляють, – російський строковик, якого донедавна "не було" в Україні
Джерело:телеграм "Докази злочинів РФ"
У Росії лише напередодні визнали, що в Україні перебувають їхні строковики, хоча до того часу це вперто заперечували. Один з таких солдатів розповів, що командування погрожувало йому розстрілом.
Російський строковик, якого буквально до 9 березня офіційно "не було" в Україні, розповів про себе – звідки він, де служить, а також згадав про погрози командування.
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Строковик держави-агресорки про погрози розстрілу
В Україну він припхався 27 лютого. У складі ворожої колони росіянин ввірвався у Нову Каховку. Він побідкався, що нібито хотів повернутися, однак командування у відповідь заявило, що "шляху назад немає".
Нам сказали, що нас можуть розстріляти наші ж люди,
– заявив росіянин.
На завершення він традиційно закликав своїх земляків "штурмувати військкомати, частини", адже війну треба припинити.
Російський строковик про погрози розстрілу: дивіться відео
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