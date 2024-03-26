"Відірвало на**й": російський Су-34 зачепив ЛЕП, чим лишив без світла частину Воронежа

Російські пілоти вкотре демонструють свою "майстерність" в управлінні винищувачами. Так, цього разу Су-34 зачепив лінії електропередач у Воронежі.

Повідомляється, що через російського льотчика без світла лишилася частина міста. Окупанти виправдовували це тим, що Су-34 облітав пташок – тепер він так робити не буде.

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Неймовірні польоти

Росіяни у мережі опублікували відео, на якому російський Су-34 влітає у лінії електропередач у місті Воронеж. Там можна помітити, що винищувач опустився настільки низько, що не зміг уникнути зіткнення з ЛЕП. Сам літак отримав лиш незначні пошкодження, зате жителі Воронежа були вимушені сидіти без світла, а також води – дроти порвалися у районі дамби.

Інцидент вдалося зафільмувати місцевим рибалкам, які, вочевидь, і виклали відео в мережу.

Дроти, гля. Обережно...Треба йти. Дроти відірвало на**й. Глянь, іскрило,

– діляться чоловіки.

Російський Су-34 врізається у лінії електропередач: дивіться відео

Пропагандисти вже відреагували на цей інцидент і заявили, нібито пілот просто намагався врятувати птахів. Винищувач Су-34 нібито ухилявся від зграї птахів, які повернули з вирію. За словами росіян, пілоти просять пробачення і обіцяють "більше не шкодувати птахів та в дроти не влітати".

Окупант спрямував літак у село

Близько місяць тому ЗСУ вразили російський винищувач, який скидав бомби на позиції українських оборонців. Після цього пілот цинічно спрямував підбитий літак не у поле, а в населені пункти Антрацитівської громади окупованої Луганської області.

Зокрема, жителям села Дякове вдалося зафільмувати момент, коли літак падає прямо на вулицю, на які за їх словами, "мешкає Любов Миколаївна". На місці падіння було помітно величезний стовп диму.