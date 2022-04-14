Російський Су-34 знищив цілі квартали Чернігова: прикордонники показали наслідки

На початку березня українським військовим вдалося знищити винищувач Су-34. Тепер же прикордонники показали наслідки руйнувань, яких зазнало місто від ударів цього ворожого літака.

Так, 5 березня поблизу Чернігова вдалося знищити винищувач Су-34. З його допомогою майори Олександр Красноярцев і Костянтин Криволапов обстрілювали мирних мешканців міста.

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Уламки літака нагадують про жахіття, які він творив

На відео, які прикордонники виклали в мережі, можна побачити наслідки авіаударів ворожого винищувача по Чернігову. На щастя, літак вдалося "приземлити", але його пілот і штурман встигли наробити достатньо лиха.

Дивіться наслідки авіаударів винищувачем Су-34 по Чернігову:

Ви бачите залишки літака, який впав на приватний сектор міста Чернігів... Віддали команду про негайне застосування зенітної установки ЗУ-23-2, і надалі ми побачили як літак падає,

– розповів прикордонник Владислав.

Тоді разом із літаком розбився його штурман, майор Костянтин Криволапов. А от пілотові, майору Олександру Красноярцеву вдалося катапультуватися. Після чого його затримали.

На жаль, окупантам вдалося забрати чимало життів мирних мешканців за допомогою цього винищувача. Ба більше, його пілот під час допиту зізнався, що застрелив ще одну людину, коли його намагалися спіймати.

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