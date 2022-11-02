У Росії заочно заарештували Коломойського та Боголюбова

Російський суд у Казані заочно заарештував українських бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Їх звинувачують у присвоєнні 800 тисяч тонн нафти.

Бізнесменів звинувачують у тому, що разом з іншими учасниками у період із грудня 2006 до жовтня 2007 року вони привласнили понад 800 тисяч тонн нафти на загальну суму понад 400 мільйонів доларів. Про це пишуть росЗМІ.

Читайте також Суд скасував компанії Коломойського право на використання Дніпропетровського аеропорту

Що відомо про справу

Вказана нафта поставлялася трубопроводами в резервуари нафтопереробного заводу ЗАТ "Укртатнафта" в Полтавській області.

ПАТ "Укртатнафта" – українська нафтопереробна компанія, один із найбільших виробників нафтопродуктів в Україні. Компанія володіє найбільшим нафтопереробним заводом країни, розташованим у Кременчуці.

У серпні 2021 року в Росії порушили кримінальну справу проти Ігоря Коломойського. Його звинувачують у розкраданні 4 мільярдів доларів у компанії "Татнафта" та створенні злочинного угруповання.

За версією слідства, бізнесмени створили злочинне угруповання та у грудні 2006 року викрали у Татнафти 4 млрд доларів. Також у 2007 році вони відвантажили понад 2,2 тисячі тонн сирої нафти, а заплатили лише за 1,4 тисячі тонн.

У 2000-х компанія "Татнафта" брала участь у створенні Укртатнафти. 2007 року контроль над нею перейшов до Коломойського.

НАБУ допитало Коломойського

Національне антикорупційне бюро України провело допит Ігоря Коломойського у Києві. Це відбувалось в приміщенні НАБУ, 4 жовтня.

У вересні детективи НАБУ провели обшук в Коломойського. Метою обшуку було знаходження документації щодо діяльності ПАТ "Укрнафта" у справі про заволодіння майном і коштами компанії "Укрнафта" на майже 13 мільярдів гривень у цінах 2015 року.

Коломойський у справі "Укрнафти" не обвинувачений, підозра йому не оголошувалася. Сама справа стосується заволодіння майном і коштами компанії.

Варте уваги – Мєдвєдєв заговорив про смертну кару: дивіться відео