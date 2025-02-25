"Чудо-броня" не допомогла: на Курщині російський "танк-черепаха" епічно впав у яму і був добитий

На Курщині російський "танк-черепаха" став жертвою власної конструкції. Проїхавши мінне поле та витримавши кілька підривів, бронемашина втратила маневреність і через обмежений огляд водія провалилася у вирву.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

Дивіться також Зеленський пояснив, на що Україна готова поміняти Курську область

Як російський "танк-черепаха" провалився в яму

На Курщині російському "танку-черепасі" майже вдалося наблизитися до українського корду, однак йому все ж не судилося доїхати.

Проїхавши прямо через мінне поле, витримавши шість підривів на мінах, ця броньована машина, вкрита шаром металевого листа, схожим на навіс, для захисту від безпілотників, промчала через нічийну територію на західному боці утримуваного українськими військами рубежу площею 250 квадратних кілометрів. Але, вочевидь, власний захист автомобіля прирік його на загибель,

– розповів оглядач.

Автор статті зазначив, що, ймовірно, водій не помітив глибоку вирву від снаряду, адже його огляду заважали додаткові металеві пластини. Один із безпілотників 47 механізованої бригади зафільмував, як російський танк перекинувся в цю яму.

"Танк-черепаха" провалився в яму: дивіться відео

Одразу після цього український дрон влучив у пошкоджений танк. Один з окупантів навіть зміг вилізти з машини, однак пізніше він впав у сніг неподалік.

Раніше українські військові змогли захопити Т-62 "Черепаха". Після його огляду підполковник Сергій Місюра також зазначав, що у водія такого танка фактично відсутній огляд.