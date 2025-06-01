Не зробив і пострілу: ЗСУ знищили танк ворога, як тільки він з'явився на полі бою – епічне відео

Російська армія продовжує невпинно втрачати свою техніку на війні в Україні. Українські військові показали ліквідацію ворожого танка.

На полі бою йому вдалося побути всього пів години. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 63 ОМБр.

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ЗСУ знищили російський танк

Українські військові знищили російський танк, як тільки він з'явився на полі бою. Той навіть не встиг зробити жодного пострілу.

Зіпсували росіянам свято – вони нарешті наважились вивести танк на поле бою, але той прожив лише пів години, навіть вистрілити не встиг,

– прокоментували захисники.

Бійці 63 ОМБр опублікували момент знищення чергової одиниці російської техніки, непотрібної на українських землях.

ЗСУ знищили російський танк: дивіться відео

У бригаді розповіли, що їхня розвідка зафіксувала танк. По ньому почала працювати артилерія, а закінчили – пілоти ББС.

До слова, за останню добу Росія втратила понад 220 одиниць техніки й озброєння, а також 930 військовослужбовців.