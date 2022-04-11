У російський Татарстан за день доставили тіла 28 військових

У російські міста продовжують прибувати росіяни, які пішли воювати проти України. Втім, більш доцільним буде словосполучення "їх привозять".

Росіяни поступово починають розуміти масштаб втрат своєї армії у війні проти України. Епітафій у ЗМІ та соціальних мережах набагато більше, аніж звітує про загиблих російська влада.

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"Доставка" у Татарстан

Як повідомив журналіст Роман Цимбалюк, учора, 10 квітня, у Республіку Татарстан були привезені тіла загиблих у війні з Україною військових. 28 мертвих окупантів поховають найближчим часом.

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