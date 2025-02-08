Російський терор "Шахедами": у Сумах прогримів вибух

У Сумах уночі 8 лютого пролунав вибух. Перед цим Повітряні сили попереджали про небезпеку ударних БпЛА.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Атака на Суми

Пізно ввечері 7 лютого Росія вкотре запустила по території України дрони-камікадзе типу "Шахед". На Сумщині тривогу через загрозу ударних БпЛА оголосили ще о 18:48.

Повітряні сили о 00:10 попередили про групи БпЛА на заході та південному сході Сумщини. Дрони-камікадзе летіли курсом на захід.

За хвилину, о 00:11, у Сумах пролунав вибух. Наразі деталі невідомі.

До слова, оперативно про тривоги, небезпеку БпЛА для усіх областей України, вибухи та наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Місцева влада наразі не повідомляла про руйнування та постраждалих. Ймовірно, про наслідки ворожого терору повідомлять після того, як оголосять відбій повітряної тривоги.

Раніше вибухи пролунали у Києві. Ворог атакував столицю дронами-камікадзе. У КМВА повідомили, що у Києві працюють засоби ППО. Про наслідки ворожої атаки на столицю місцева влада також не повідомляла.