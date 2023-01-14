Росія цинічно вдарила по житловому будинку в Дніпрі: як має відреагувати Захід

Під час масованого ракетного удару по Україні 14 січня російська ракета влучила у багатоповерхівку у Дніпрі. Світ має належним чином відповісти на терористичні дії Росії.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олександр Антонюк. За його словами, росіяни завдали удару по житловому будинку у Дніпрі цілком свідомо.

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Антонюк наголосив, що так діють виключно терористи. Тому країни Заходу повинні продемонструвати рішучі дії стосовно Росії.

Перший крок, який сьогодні мають зробити всі демократичні країни на рівні своїх парламентів, включно зі США, – це визнати Росію країною-терористом,

– наголосив політолог.

Путіна потрібно оголосили терористом №1 у світі

Він нагадав, що світ активно реагував на події 11 вересня 2001 року, коли сталася серія терористичних атак на території США. Антонюк наголосив, що в Україні зараз розгортається набагато гірший сценарій.

Сьогодні Росія має бути оголошена країною-терористом. І Владімір Путін має бути визнаний терористом №1 у світі. Адже росіяни чітко продемонстрували, що вони – терористи. А з терористами не можна говорити. Тероризм має бути ліквідований,

– наголосив політолог.

Він додав, що стосовно російського диктатора світ має ухвалити таке ж рішення, як колись стосовно колишнього лідера міжнародної ісламістської терористичної організації "Аль-Каїда" Осами бен Ладена. Антонюк зауважив, що зупинити Путіна важливо вже зараз, навіть не чекаючи Гаазького трибуналу.

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Україна має тиснути на Білий дім

У США неодноразово порушували питання про визнання Росії країною-спонсором тероризму. Однак Білий дім зволікає із таким рішенням. Як зазначив Антонюк, українській владі потрібно активно працювати над тим, аби переконати Штати таки зробити рішучий крок у цьому напрямку.

Олександр Антонюк Політолог Потрібно зробити ролик, у якому показати удар 14 січня по Дніпру і провести паралелі з ударом в Нью-Йорку у 2001 році. Далі ми ще можемо дати відео з Маріуполя, Вінниці та інших міст, де відбулися подібні теракти. І просто написати: "Знайдіть 10 відмінностей".

Політолог вважає, що такі дії створять тиск на Білий дім.

"Можна багато дискутувати, але коли ми почнемо називати речі своїми іменами, той самий Білий дім буде змушений поступатися своїми інтересами", – сказав Антонюк.

Як світ створює передумови для подальшої загибелі українців

Він додав, що Дніпро регулярно страждає від російських атак.

Люди загинули під час атаки на Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку у 2001 році. А сьогодні люди гинуть в Україні. Хіба у цьому є якась різниця?

– сказав політолог.

Він додав, що Україна має продовжувати тиск на США, створюючи незручні умови й для президента Джо Байдена, і для інших учасників світової політики, які "бавляться" у компроміси.

Антонюк наголосив, що затягування процесу з визнанням Росії країною-терористом створює передумови для того, аби і надалі гинули громадяни України.

Принципові питання, на які світ має дати відповідь

Політолог додав, що Росія має бути повністю ізольована від світу, зокрема й в економічному плані.

Має бути 100-відсоткове ембарго на всі економічні відносини з Росією. Якщо Китай чи інша країна будуть продовжувати співпрацю з Росією, вони мають підпадати під санкції,

– сказав Антонюк.

Він додав, що зараз світ повинен визначитися зі своєю позицією у принципових питаннях.

Чи країни і далі готові толерувати насильство, шукаючи варіанти довгої боротьби з тероризмом?

Чи все-таки варто поступитися своїми економічними інтересами й розв'язати питання з Росією миттєво?

"Чим швидше ми покінчимо з терористичним режимом і російською терористичною імперією, тим спокійніше буде у світі", – зазначив Антонюк.

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