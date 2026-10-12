Росія завдала серії ударів по Харкову: є влучання у житлові будинки

Росія продовжує тероризувати мирне населення. У понеділок, 12 жовтня, країна-агресорка обстріляла Харків.

Відомо про постраждалих. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Що відомо про ворожий удар?

Вранці 12 жовтня Росія атакувала Харків ударними безпілотниками. Ворог влучив у житловий будинок у Київському районі міста. Терехов повідомив, що країна-агресорка кілька разів вдарила по району протягом ранку.

Спочатку повідомляли про 5 постраждалих. Синєгубов писав, що медики надали допомогу жінкам 74 і 80 років, чоловікам 36 і 74 років та 10-річному хлопчику.

Проте згодом стало відомо, що кількість поранених зросла до 12. Троє людей зазнали поранень, у решти – гостра реакція на стрес. Усім потерпілим надали медичну допомогу на місці.

О 9:45 Синєгубов повідомив, що російський дрон упав на територію приватного домоволодіння. Пошкоджені паркан і скління вікон.

О 10:14 голова ХОВА повідомив, що ворог завдав удару по ще одній багатоповерхівці у Київському районі. Внаслідок цього обстрілу, попередньо, постраждали троє людей: жінки 43 і 71 років та 16-річна дівчина. Медики надають усю необхідну допомогу.

Робота екстрених служб триває. Це вже сьома атака на Київський район за ранок.

Де зараз загроза: дивіться карту

Також в ніч на 12 жовтня російські війська завдали ударів по Житомирській області. Ворог обстріляв обʼєкти залізничної та енергетичної інфраструктури у Коростенському районі. Зазначимо, що країна-агресорка обстрілювала північ області ще з вечора 11 жовтня.