Російський винищувач МіГ-31 самоліквідувався в Росії, – ЗМІ

У Росії зазнав аварії винищувач МіГ-31. Інцидент стався у Ленінградській області.

Згідно з даними російських ЗМІ, екіпаж винищувача встиг катапультувався.

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У Росії самоліквідувався винищувач МіГ-31

Повідомляють, що літак впав у безлюдному місці. Тож руйнувань на землі немає. Попередньою причиною інциденту називають технічну несправність.

Що відомо про МіГ-31 Це двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії, який був створений у СРСР. Це вдосконалений варіант радянського одномісного винищувача 1970-х років МіГ-25.

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