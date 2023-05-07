Російський винищувач створив аварійну ситуацію з польським літаком над Чорним морем

Літак польської прикордонної поліції був перехоплений російським винищувачем Су-35 над Чорним морем. Це трапилось за 60 кілометрів від Румунії.

У міжнародному повітряному просторі російський винищувач перехопив літак польської поліції, який виконував патрулювання у міжнародному повітряному просторі. Про це 6 травня повідомили у Міністерстві національної оборони Румунії.

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Подробиці інциденту

Інцидент трапився 5 травня. Літак польської прикордонної поліції, який виконував патрулювання, перехопив російський винищувач Су-35 над Чорним морем – на схід за 60 кілометрів від Румунії.

Польський екіпаж втратив висоту через небезпечні та агресивні маневри російських льотчиків, проте вчасно вирівняв літак. Поляки вдало приземлилися в аеропорту Михайла Когелнічану в румунському місті Констанца. Ніхто з членів екіпажу не постраждав.

У румунському Міноборони наголосили, що літак L410 TURBOLET польської прикордонної поліції виконував звичайне патрулювання під егідою Агентства Європейської прикордонної поліції та берегової охорони Frontex.

У ситуацію були готові втрутитися румунські літаки

Під час агресивних маневрів російського Су-35 2 бойових літаки ВПС Румунії та два літаки ВПС Іспанії у складі бойової служби повітряної поліції були попереджені Центром об'єднаних повітряних операцій НАТО в Торрехоні. Пілоти були готові втрутитися в ситуацію.

Влада Румунії контактує з Frontex і польською владою для з'ясування всіх обставин цього інциденту. Агресивна поведінка військового літака Росії щодо неозброєного літака, який виконує місію Frontex з моніторингу міграційного ризику в басейні Чорного моря, є абсолютно неприйнятною. Цей інцидент є черговим доказом провокаційних дій Росії у Чорному морі,

– наголосили у Міністерстві оборони Румунії.

Польський літак типу L410 UVP-E20 бере участь в морській операції Western Black Sea 2023, яку проводить Румунія та координує Frontex. У цій операції беруть участь Польща, Іспанія та Швеція і ще два агентства ЄС: Європейське агентство морської безпеки (EMSA) та Європейське агентство з контролю за рибальством (EFCA). Операція спрямована на запобігання нелегальній міграції, незаконному вилову риби, забрудненню моря та боротьбу з іншими видами транскордонної злочинності в Чорноморському регіоні й триватиме до кінця грудня 2023 року.