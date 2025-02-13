Без їжі, води і шансів відступити: війна очима російського військового

Полонений окупант з Єкатеринбурга зізнався, що його обманом відправили на війну. Без їжі, води та під ударами дронів його група здалася в полон.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на проєкт "Хочу найти". Полонений російський військовий Сергій Кузнєцов з Єкатеринбурга зізнався, що його обманом змусили підписати контракт з міноборони Росії та відправили воювати проти України.

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"Мене змусили підписати контракт"

Командування наказало його групі ремонтувати бліндаж у лісопосадці, а в підсумку вони опинилися під ударами українських дронів на передовій.

Кузнєцов розповів, що його група з 14 осіб у повному складі здалася в полон ЗСУ. 42-річний росіянин служив у 91-му мотострілецькому полку.

Кузнєцов розповів, що опинився на війні через обман військкомату.

Мене почали викликати з військкомату постійно. Потім вивісили списки на роботі – з'явитися для звіряння документів. Дали типу повістку: або йдеш як "мобільник", або підписуєш контракт,

– пояснив він.

Коли він заявив, що мобілізації в Росії немає, йому відповіли: "Хто тобі сказав, що немає? Вона призупинена".

Я кажу: якщо відмовлюся? – Ну, якщо відмовишся, вісім років суворого режиму,

– розповів окупант.

На фронті Кузнєцов ремонтував мотоцикли, на яких окупанти йшли у штурми.

Мотоцикл неефективний: якщо їхати по полях, колеса забиваються, він не тягне. Я бачив всього три. Один був несправний,

– заявив він.

Згодом сержант видав йому автомат і бронежилет, наказавши йти в лісопосадку.

От відправили нас у лісопосадку, і всі 15 кілометрів ми пішки пройшли. Сказали, що там уже свої треба, їх поміняти просто та ремонтувати бліндаж. Але фактично ми туди прийшли, і там нас почали обробляти пташками і там ніякого ні закріплення, нічого не було,

– скаржився полонений.

Їжу та воду групі доставили лише на третю добу.

П'ять баклажок води і тушонка. Ми дві доби і три дні були без їжі. Нас просто кинули,

– зізнався він.

"Наказ – не відступати навіть пораненим"

Полонений заявив, що відчуває злість і ненависть до командування.

У нас був трьохсотий і якут, якщо я не помиляюся, за національністю він бурятом був. Ось у нього було поранення ноги і був проміжок такий, що можна було вийти, а він пішов назад, в результаті ще зламав ногу, чи то підвернув абощо, і він вийшов на команду. Він не встиг до нас дійти,

– розповів Кузнєцов.

За його словами, окупантам наказували не відступати навіть пораненим, що призводило до ще більших втрат у лавах російської армії.