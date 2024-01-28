"Бог своїх не кидає": матір полоненого окупанта шокувала його "проповіддю" під час розмови

Російський військовий потрапив до полону. Йому дали можливість поспілкуватися з матір'ю. І остання змогла здивувати нас своєю реакцією та "проповіддю".

Феєричний ролик з матір'ю окупанта виклав український журналіст Володимир Золкін. На ньому можна побачити, як його колега та окупант Іван зателефонували до Росії, щоб зв'язатися з найріднішою людиною загарбника. Спойлер: здивувався як журналіст, так і сам росіянин.

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Мама окупанта завела проповідь

Отже, матір російського загарбника з перших же секунд здивувала як свого сина, так і журналіста. Вона у якомусь шаленстві почала вести дискусію про Бога та дива, які він творить. Власне, почала щось там торочити про те, що "Господь своїх не кидає".

Я знаю, я вірю, синочка, Господь своїх не кидає... Ванечко, ти відкрий своє серце для Бога, все буде добре, ти не мені вір, ти Господу вір… Тому що з нами Бог,

– почала росіянка.

Матір окупанта вразила проповіддю про Бога: дивіться відео

Золкін діалог прокоментував з сарказмом. Він, власне, нагадав улюблену фразу росіян. Вони ж з усіх сторін розсипаються пустими словами про "своїх не кидають".

"Якщо ви чули фразу "рузгі своїх не кидають", то забудьте. Ця мадам перейшла на новий рівень, і тепер їх не кидає Господь", – зауважив Золкін.

Інший росіянин подякував, що потрапив до полону

Так, Сили спеціальних операцій під час проведення розвідки на Донецькому напрямку виявили спостережний пункт російських загарбників. Окупантів взяли у полон. Один із них навіть висловив вдячність ССО за "подароване життя".

Завдяки професійним діям бойової групи ворожий спостережний пункт було знищено,

– йдеться в повідомленні.

Російських загарбників полонили та передали до відповідних органів. Вони поповнили обмінний фонд. Також командування ССО виклало відео. На ньому можна побачити, як один із окупантів висловлює вдячність за те, що його "офігенно взялі в плєн".

Наостанок звернімо увагу на втрати ворога. Як зазначили у Генштабі ЗСУ, за минулу добу на той світ вдалося відправити 740 російських загарбників. А від початку повномасштабного вторгнення 382 110 бійців так званої "другої армії світу" більше не зможуть воювати проти України.