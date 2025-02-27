Російський військовий зізнався у страті пораненого українського військовополоненого на Курщині

Російський військовий 810 бригади морської піхоти зізнався у страті українського військовополоненого. За словами самого окупанта, це сталося 21 грудня 2024 року у Курській області Росії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне. Зазначається, що відео, на якому військовий зізнається у скоєному, журналісти отримали від правоохоронців.

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Росіянин зізнався, що вбив полоненого

Росіянин розповів, що в грудня 2024 року вони взяли в полон двох українських військових.

Прив'язав його до дерева, повів на евакуацію. Після цього повернувся до другого військовослужбовця ЗСУ. Другий військовослужбовець був дуже поранений, у ногу уламком від квадрокоптера,

– каже він на відео.

За словами російського військового, після цього він зв'язався з командиром 2-го взводу: він дав наказ застрелити військовослужбовця, у якого був уламок у нозі.

Після цього я застрелив військовослужбовця. Вину визнаю, готовий нести покарання, передбачене законом,

– додав росіянин.

Варто зазначити, що, за інформацією слідства, під час вбивства український полонений лежав у безпорадному стані – зі зав’язаними за спиною руками та обличчям до землі.

Росіянин зізнався, що вбив полоненого: дивіться відео

Російського військового, який зізнався у вбивстві, взяли у полон українські ССО у грудні 2024 року: це сталося за кілька днів після страти українського військовослужбовця. Зараз правоохоронці здійснюють документування кримінального правопорушення за статтею "Воєнні злочини" та готуються оголосити про підозру у вбивстві полоненого.