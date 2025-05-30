"Перекрити весь імпорт неможливо": як знищити російський ВПК

Російська економіка дійсно відчуває проблеми, одна тамтешній ВПК продовжує випускати зброю. Україні потрібно тиснути на критично важливі галузі для Росії. Тоді це опосередковано вплине і на ВПК.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Тарас Загородній. Раніше Володимир Зеленський заявив, що близько 30 ключових підприємств російського ВПК мають контракти з компаніями з Китаю, Тайваню, США та Європи.

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Як натиснути на російський ВПК

Як зазначив Загородній, припинити імпорт різних компонентів до російських ракет буде майже неможливо. Часто вони перебувають у відкритому доступі. Крім того, ці компоненти невеликі за розміром. Їх не так складно перевезти через кордон.

Саме тому Україні важливо тиснути на ті російські галузі, де замінити щось надзвичайно складно. До прикладу, потрібно продовжувати удари по нафтопереробних заводах. Замінити умовну установку з перекачування нафти та газу фактично неможливо в умовах санкцій.

Будь-який удар по нафтовій чи хімічній промисловості Росії буде неприємним для тамтешньої економіки. Також було б добре перекрити зовнішню торгівлю країни-агресорки хоча б на деяких ділянках. Це могли б зробити країни, які виходять до Балтійського моря, але ще не наважуються на таке піти. Принаймні вони можуть зупиняти тіньовий танкерний флот Росії.

Якби Україна змогла б заблокувати порти в Новоросійську, то це теж дало б шалений результат.

Є ключові точки, які потрібно вибивати. Те ж виробництво добрив, де є аміак та азотна кислота. Його також використовують у вибухівці. Потрібна блокада портів Новоросійська. Це боляче добиватиме Росію. І вже не буде питання, чи вони можуть виробляти зброю. СРСР теж до останнього виготовляв, але розвалився,

– підкреслив Загородній.

Додамо, як повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, КНДР надає Росії працівників на підприємства ВПК. Зокрема йдеться про літакобудування.