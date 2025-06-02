Російський диктатор Владімір Путін вже давно "купив" владу у кількох країнах, які стоять на шляху до євроінтеграції. Однак "допомагають" йому в цьому країни ЄС.

Таку думку 24 Каналу висловила голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що мовиться про делікатну політику європейських країн. Це лише спонукає Путіна продовжувати війну.

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Як ЄС "допомагає" Путіну

На думку голови благодійного фонду, Путін вже "переміг" Грузію за допомогою проросійської сили "Грузинська мрія". В країні прийняли закон про "іноземних агентів", що, до речі, суперечить євроінтеграції.

В Путіна дуже багато грошей. Він може купувати президентів. Він купив Фіцо, намагався купити Румунію. Він купив Грузію,

– наголосила вона.

Романова зауважила, що російський диктатор бере гроші з Китаю, Індії та навіть самої Європи, яка продовжує купувати російський газ. За її словами, Путін бачить подвійні стандарти Європи: з одного боку, заяви Еммануеля Макрона та Фрідріха Мерца в підтримку України, з іншого – європейська "бухгалтерія", де чітко видно купівлю російської продукції.

Нагадаймо, що ЄС планує припинити імпорт російського газу до 2027 року. Станом на зараз, Європа отримує 19% від загальної кількості газу саме з Росії.