Російський журналіст припустив, чи вступить НАТО у війну через падіння ракет у Польщі
Польські ЗМІ повідомили про те, що на території Польщі впали 2 ракети. Ця ситуація може стати серйозним поштовхом для реакції з боку країн НАТО.
Таку думку 24 каналу висловив російський опозиційний політик Ігор Яковенко. За інформацією польських медіа, під час масованої атаки окупантів 2 російські ракети могли впасти на території Польщі.
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У Пшеводові в Грубешівському районі, що на кордоні з Україною, чули сильний вибух.
За словами Яковенка, якщо це справді були російські ракети, то за цим має бути серйозна реакція від країн дНАТО.
Це серйозна ескалація. Це вже напад на країну-члена НАТО,
– зазначив опозиційний політик.
Чому події у світі можна назвати Третьою світовою війною
За словами Яковенка, події, які вже зараз відбуваються в Україні, можна певним чином називати Третьою світовою війною. Адже у війну втягнуті вже багато країн світу.
А сьогоднішні події (падіння ракет – 24 канал) – це один крок до того, аби те, що відбувається, називати Третьою світовою,
– зауважив опозиціонер.