Пропагандисту Пєгову, який став на міну, ампутували частину ноги

Російські інформаційні терористи разом з військовослужбовцями зазнають поранень на полі бою. У жовтні стало відомо, що підірвався на міні "Лєпєсток" пропагандист Сємьон Пєгов, опісля йому ампутували частину ноги.

Відповідей на запитання, чому росіяни відправляються на війну в Україну, можна знайти безліч. Комусь просто-таки байдуже на своє життя, хтось хоче отримати ладу, а хтось, як "журналіст" Пєгов, щиро вірить у "велич Росії" та готовий віддати життя за диктатора Путіна.

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Пропагандист втратив боєздатність

Однак кінцевий результат для усіх окупантів один, незалежного від того, що спонукає їх відправлятись на фронт. Вони поповнюють лави "200-тих" – тобто гинуть, – а у кращому разі просто залишаються без кінцівок. Російський військовий псевдокореспондент Пєгов серед тих ворогів України, кому ще неабияк пощастило.

Він всього-на-всього залишився без ноги, через те що підірвався на міні "Лєпєсток", хоча міг уже відправитись на концерт до Кобзона.



Пєгову ампутували ногу / Фото з відкритих джерел

Можна лише "щиро поспівчувати" безногому журналісту. Кремлю він уже навряд такий потрібен – виконувати бойові завдання та їздити на війну Пєгов не зможе. Скоріш за все, у Кремлі для нього навіть не знайдеться роботи – хіба якісь нікчемні страхові Сємьону виплатять, а за ліпшого сценарію розвитку подій, дадуть "бєлую ладу".

На чому підірвався ворожий журналіст "Лєпєсток" – це протипіхотна міна радянського виробництва. Вона є майже точною копією американської міни BLU-43/B "Dragontooth". В Україні усі запаси цих мін давно ліквідували. Попри заборону Оттавською конвенцією, загарбники все ще використовують "Лєпєсткі", і схоже, що це тільки шкодить їм самим.

Джерело: Вікіпедія

Нагадаємо, Пєгов підірвався на "Лєпєстку" ще в жовтні. Мережа тоді висміяла поранення російського військового кореспондента. Користувачі писали, що пропагандист невдало зіграв у футбол на Донбасі й тепер може ходити на руках. Цікаво, що інцидент стався якраз тоді, коли головний ватажок терористів Дєніс Пушилін приїхав на фронт. Можливо ці дві події між собою пов'язані.

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