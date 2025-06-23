За цим пильно стежать: масштабні військові навчання у Білорусі загрожують одразу кільком країнам

Спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2025" можуть бути масштабними й спрямованими проти умовного противника з числа країн НАТО. Основна частина маневрів відбудеться на території Білорусі поблизу кордонів з Польщею та країнами Балтії.

Навчання можуть супроводжуватися провокаціями, тому Україна та країни регіону вже готуються до можливих ризиків. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко.

Дивіться також Не лише білоруси: кого Лукашенко випустив з в'язниць на прохання Трампа

Як можуть відбуватися російсько-білоруські навчання "Захід-2025"

Як і раніше, на думку Мусієнка, спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2025" обіцяють бути масштабними. Їхній задум залишається незмінним – протидія умовному противнику, що уособлює одну з країн НАТО. Звісно, офіційно така країна буде названа вигаданим іменем, але очевидно, що мається на увазі, наприклад, Польща, Литва, Латвія або Естонія.

Підготовка до навчань вже триває: Росія почала перекидання військових сил до Білорусі. Основна частина навчань відбудеться на білоруській території, ближче до її західних кордонів – зокрема, біля кордонів з Польщею та країнами Балтії. Частина навчань також пройде безпосередньо в Росії, але більшість зосередиться саме в Білорусі.

Це викликає занепокоєння, оскільки передбачає активне переміщення та скупчення російських військ. За цим уважно стежить і українська сторона – аби ці війська не почали накопичуватися біля кордону з Україною.

Дуже прискіпливо за цим на сьогодні стежать і наші країни-партнерки,

– зазначив військовослужбовець.

Країни Балтії та Польща вже розпочали активну підготовку до можливих ризиків. Наприклад, Естонія почала будівництво мережі бункерів і фортифікаційних споруд уздовж кордонів з Білоруссю та Росією.

Більше конкретики щодо масштабів і розташування російських військ можна буде дати ближче до серпня, або вже безпосередньо перед початком навчань у вересні. Наразі Олександр Мусієнко не виключає можливості провокацій з боку Росії, особливо проти країн Балтії та Польщі. Щодо України – ризики менші, але вони також залишаються.

Ще у січні 2025 року президент України Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції з питань безпеки наголошував, що навчання "Захід-2025" можуть становити серйозну загрозу, насамперед для європейських країн. Ці навчання викликали інтерес і у спеціального представника США Кіта Келлога, який відвідував Білорусь, хоча деталі його місії наразі залишаються невідомими.