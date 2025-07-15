Намагався підірвати будинок із сім'ями військових: у Вінниці викрили 19-річного ворожого агента

У Вінниці "на гарячому" затримали 19-річного агента російських спецслужб. Мешканець Житомира погодився за 1 000 доларів США підірвати багатоквартирний будинок, де мешкали сім'ї військовослужбовців.

Йому вже оголосили підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Про це у вівторок, 15 липня, повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі та Службі безпеки України, передає 24 Канал.

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Що відомо про плани агента?

За даними слідства, молодик є учасником ворожої агентурно-інформаторської мережі, яка займається вербуванням українців для виготовлення саморобних вибухових пристроїв та застосування їх проти військовослужбовців і правоохоронців. Також йдеться про збір інформації, необхідної ворожим спецслужбовцям для проведення підривної діяльності проти України.

Підозрюваний через Telegram передав куратору фотознімки, відеозаписи й точні координати розташування поліцейських дільниць, будівель ТЦК та СП, військових автомобілів на території Житомира, за що на банківську карту отримав кошти.

Окрім того, за 1 000 доларів США хлопець погодився поїхати до Вінниці та встановити там за визначеними координатами СВП. Прибувши до міста ввечері, він знайшов сховок з вибухівкою, заніс пакунок у двір житлових багатоповерхівок та залишив його в рослинах на квітнику.

Злочину запобігли завдяки оперативним заходам співробітників СБУ. Агентові обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

За інкримінований злочин передбачено позбавлення волі на строк 15 років або довічне з конфіскацією майна.

Нагадаємо, напередодні правоохоронці викрили 27-річного львів'янина, який намагався підірвати багатоповерхівку в Рівному, встановивши вибухівку в орендованій квартирі. Зловмиснику повідомили про підозру в пособництві у готуванні до теракту та незаконному поводженні з вибуховими речовинами. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.