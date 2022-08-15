російського чиновника Євгена Новікова знайшли мертвим на Донбасі: приїхав "волонтерити"

російський чиновник з Алтайського краю Євген Новіков потрапив під обстріл на тимчасово окупованій Донеччині. Він їхав нібито з гуманітарною допомогою.

Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ. Новіков потрапив під обстріл 10 липня поблизу Шахтарська.

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Чиновника спочатку вважали зниклим безвісти, але його тіло ідентифікували. Рештки загарбника відвезуть в російський Барнаул.

Окупанта планують нагородити

Голова громадської палати Юрій Шамков заявив, що чиновник їхав з "волонтерською допомогою" на Донбас вперше. За це Новікова вже планують нагородити посмертно. Зокрема, "орденом за заслуги перед Алтайським краєм".

Також пропагандисти повідомляють, що під обстріл 10 липня потрапили 2 "волонтери", четверо пропали безвісти. Ще 11 окупантів зазнали поранень, а 3 загинули.

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Ще один ліквідований ворог

Збройні Сили України вбили засновника "російської весни-2014" у Горлівці Юрія Крикуленка. Він був один із ватажком псевдореспубліки. До початку російсько-української війни у 2014 році Крикуленко був депутатом міської ради. Згодом почав співпрацю з російськими вбивцями. Він займався кримінальними схемами з вивезення брухту. У цій царині нардеп конкурував з ще одним представником кримінального світу в Горлівці – Арменом Саркісяном.

Російські пропагандисти заявили, що у Крикуленка нібито стався інфаркт.

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Заступника начальника 344-го державного центру армійської авіації росії Василя Клещенка вбили українські захисники. Окупанта вважали "найкращим вертолітником росії" і саме він торік очолював 9 травня парад вертольотів над Червоною площею у москві.

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що Клещенка збив український оператор ПЗРК. Це трапилося вночі над позиціями загарбників. Цікаво, що у вертольоті окупанта Ка-52 не спрацювала катапульта.

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