Українські поліцейські знайшли у депутата російської держдуми аж 11 квартир у Києві. Його підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України.

Так, перед повномасштабним вторгненням депутат державної думи Росії голосував за ведення військ на територію України. Тепер йому загрожує до десять років в'язниці.

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Підозрюваний – уродженець Маріуполя

В поліції зазначили, що російський депутат 1968 року народження – уродженець Маріуполя. До речі, за наказом ватажка бойовиків квазіреспубліки Пушиліна його навіть нагородили медаллю "за отвагу" та "бойовой" медаллю "за асвабаждєніє Маріуполя".

Радник міського голови Маріуполя повідомив, що йдеться про Дмитра Сабліна. Петро Андрющенко наголосив, що зрадник – "".



Сабліну вручили чергову медаль / Фото з телеграму Петра Андрющенка

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У чому звинувачують Сабліна

Досудове розслідування проводить слідче управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі. Російському політику повідомили про підозру одразу за двома статтями. Зокрема:

"Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України";

"Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України".

Правоохоронці наголосили, що російський депутат голосував за так званий "дозвіл" на введення окупаційних військ в Україну. Зауважимо, що поліцейські вже провели 8 санкціонованих Голосівїським судом Києва обшуків.

Під час вказаних заходів виявлені та вилучені оригінали документів, що підтверджують наявність у підозрюваного 11 квартир у місті Києва. На даний час вирішується питання про накладення арешту на вказану нерухомість,

– зазначили в поліції.

, тепер зраднику Батьківщини – російському депутату загрожує до 10 років в'язниці з можливою конфіскацією майна.