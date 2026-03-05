З російського полону повернули 200 українців

Україна та Росія у четвер, 5 березня, провела новий обмін полоненими. Додому повернулися 200 українців.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Що відомо про обмін 5 березня?

Серед тих, хто повернувся додому, 5 березня є захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя.

Це військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, Сил Безпілотних Систем, ДШВ, ПС, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Окрім солдатів та сержантів, визволили й офіцерів.

Щоразу, коли наші вдома, це доводить, що Україна працює, щоб повернути кожного й кожну. Нікого не забуваємо. Залучаємо посередників. Я вдячний усім, хто допомагає Україні. Дякую Сполученим Штатам за підтримку в реалізації цього обміну. Вдячний усім нашим воїнам, які на фронті забезпечують поповнення обмінного фонду для України. Повернення наших додому – це результат сили українських захисників,

– написав Зеленський.

Обмін полоненими / Фото з телеграм-каналу президента

Як розповіли у Коордштабі, це був перший етап обміну полоненими, про який домовилися на переговорах у Женеві.

Серед визволених є захисники Маріуполя, які пробули в полоні майже 4 роки.

Найближчим часом буде проведено наступний етап обміну. Попередньо, уже 6 березня.

Обміни полоненими: останні новини