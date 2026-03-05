З російського полону повернули 200 українців
- Україна та Росія провели обмін полоненими, повернувши 200 українців додому, серед яких були захисники Маріуполя.
- Цей обмін став першим етапом, узгодженим під час переговорів у Женеві, а наступний планується на 6 березня.
Україна та Росія у четвер, 5 березня, провела новий обмін полоненими. Додому повернулися 200 українців.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Що відомо про обмін 5 березня?
Серед тих, хто повернувся додому, 5 березня є захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя.
Це військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, Сил Безпілотних Систем, ДШВ, ПС, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту. Окрім солдатів та сержантів, визволили й офіцерів.
Щоразу, коли наші вдома, це доводить, що Україна працює, щоб повернути кожного й кожну. Нікого не забуваємо. Залучаємо посередників. Я вдячний усім, хто допомагає Україні. Дякую Сполученим Штатам за підтримку в реалізації цього обміну. Вдячний усім нашим воїнам, які на фронті забезпечують поповнення обмінного фонду для України. Повернення наших додому – це результат сили українських захисників,
– написав Зеленський.
Як розповіли у Коордштабі, це був перший етап обміну полоненими, про який домовилися на переговорах у Женеві.
Серед визволених є захисники Маріуполя, які пробули в полоні майже 4 роки.
Найближчим часом буде проведено наступний етап обміну. Попередньо, уже 6 березня.
Обміни полоненими: останні новини
Попередній обмін полоненими провели 5 лютого. Тоді додому повернулися 157 українців. Серед них були як військові, так і цивільні. 139 зі звільнених були у неволі з 2022 року.
Раніше президент Зеленський повідомляв, що у Росії у полоні перебуває 7 тисяч українців, а в Україні – понад 4 тисячі окупантів.
До слова, 24 Канал розповідав, що переживають звільнені з полону та як не зашкодити їм. Зокрема, клінічний психолог Пилип Духлій наголосив на важливості адекватного спілкування та підтримки звільнених, без знецінення їх досвіду.