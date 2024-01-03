Дрони не лише нищать ворога: ЗСУ за допомогою БпЛА врятували бійця з російського полону

Дрони стали невіднятною частиною повномасштабної війни. З їхньою допомогою українські захисники не лише нищать ворога, але й рятують побратимів з російського полону.

Неймовірною історією порятунку поділилися в пресслужбі бригади. Там зазначили, що інцидент стався на ділянці фронту, яку контролював ворог.

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Врятували з полону зв'язаного українського захисника

Як розповіли у пресслужбі, ворог штурмував позиції українських захисників, і противнику вдалося зайти в траншею, де були бійці ЗСУ. Ця ділянка була дуже небезпечною, адже з неї відкривався вихід на фланг позицій українських військових. Тоді бійці 95-ї бригади ДШВ вирішили запустити 3 екіпажі дронів, аби допомогти сусідньому підрозділу.

Оператори дронів успішно ліквідували окупантів, скинувши з БпЛА вибухівку. Тоді один з військових з позивним "Кевін" помітив, що у траншеї сидить зв'язаний український військовий. Вочевидь, росіяни захопили його у полон під час штурму. Оператор дрона зорієнтувався й почав привертати увагу бійця – він миготів вогниками на "Мавіку".

Хлопець на землі зорієнтувався, зрозумів, що це свої й почав йти за нашим дроном. Коли ми так виводили нашого побратима, то ще зустрівся один вцілілий окупант. Росіянин не бачив нашу "пташку", на якій ще була одна граната, почав руками махати українському солдату, мовляв, повернись. Тоді "Кевін" скинув на окупанта гранату та затрьохсотив його, і далі продовжив виводити побратима до його підрозділу,

– розповів командир групи безпілотних систем "Шеріф".

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