"Гасла Росії помножені на нуль": Зеленський жорстко відповів на "виселення" російськомовних

Гасла Росії про те, що вона нібито "захищає російськомовне населення" є пустими балачками, оскільки за час війни окупанти вбили саме цих людей. Крім того, загарбники повністю знищили міста на Сході України, які теж розмовляли російською.

Так відповів на запитання у стилі російської пропаганди під час спілкування з представниками ЗМІ Володимир Зеленський. Він наголосив, що в Україні ніколи не притискали населення через мову, повідомляє 24 Канал.

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Гасла Росії нічого не означають

Під час спілкування з представниками ЗМІ у Чехії Президенту України поставили питання у дусі російської пропаганди. Один із журналістів поцікавився, чи планує влада у майбутньому виселяти російськомовне населення, яке не підтримує "русский мір", зі звільнених територій Криму та Сходу.

Зеленський у відповідь запросив журналіста підійти ближче, аби вони могли краще бачити одне одного й подивилися у вічі. Президент України заявив, що такі наративи навіяні російським диктатором, а люди вірять у ці нісенітниці. Зеленський пояснив, що одне із головних гасел Росії, яким вони виправдовують повномасштабне вторгнення, це буцімто "захист російськомовного населення". Проте щоденно російські загарбники завдають ударів саме по тих регіонах, де цього населення було більше.

І чому Росія не має ніякої підтримки? Тому що головне гасло Росії – що вони підтримують людей, які розмовляють російською — помножене на нуль. Бо вони вбили більшість людей, які розмовляли російською. Тому що вони знищили повністю східні міста — Маріуполь, Бахмут… Просто вбили усе населення,

– жорстко відповів Зеленський.

Окрім того, він пояснив, чому суспільство почало переходити на українську мову. Зеленський наголосив, що українці ненавидять Росію, тому не хочуть спілкуватися мовою країни-агресора. Він також акцентував, що в Україні не збираються нікого "виселяти" через російську мову, адже в країні ніколи не притісняли людей через це.

"Тому, про що ми говоримо? Кого і куди витісняти? Через мову такого ніколи в Україні не було", – наголосив Президент України.

Російська пропаганда закликала нищити українців

Кремлівські посіпаки продовжують відверто закликати до знищення українців. На одному з головних російських пропагандистських шоу віцеспікер Держдуми Пьотр Толстой цинічно заявив, що "українців потрібно нищити, бо вони стали сильно незалежні".

За словами, "братній народ" змінив спосіб мислення і навіть імена. На думку блазня, ім'я "Ганна" насправді не існує, бо "справжнє" – "Аня". Літера "Г", за словами Толстого, додається для того, аби "здаватися незалежними".

"Просто, щоб бути більш незалежною, вона поставила літеру "Г". І ось ці всі незалежні будуть знищені", – видав пропагандист чергову порцію маразму