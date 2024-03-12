В російському Іваново впав літак, ймовірно, це Іл-76 – ЗМІ

У російському місті Іваново впав літак. Ймовірно, мовиться про Іл-76.

Про це повідомляють у російських телеграм-каналах. Російський літак впав неподалік аеродрому "Північний" – там спалахнула пожежа, передає 24 Канал.

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У Росії впав літак

Вдень 12 березня у російському місті Іваново розбився літак. Ймовірно, мовиться про військово-транспортний Іл-76.

Росіяни охоче діляться у мережі кадрами літака, що падає. Так, на них видно, що спочатку з літака починають падати якісь запчастини, а потім він починає горіти. Очевидці стверджують, що палахнула турбіна. Також припускають, що в Іл-76 міг відвалитися двигун.

В Іваново впав Іл-76: дивіться відео

Як наслідок, російський борт впав неподалік від аеродрому "Північний". Відомо, що там базуються літаки дальнього радіолокаційного виявлення А-50.