Росія вважає, що Україна може прорватися у Крим: розвідка про те, як ворог хоче зупиняти ЗСУ

Російське командування вважає, що Україна спроможна здійснити прорив до окупованому Криму. Росіяни вже почали готуватися до ймовірного наступу України.

Росія почала створювати оборонні рубежі біля Перекопу, вочевидь готуючись до сценарію, що українські військові спробують зайти в Крим. Про це мовиться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну за 21 червня.

Дивіться також Шлях деокупації: 9 ключових питань про наступ ЗСУ

Окупанти продовжили розбудовувати оборону на підступах до Криму

Британські розвідники зазначають, що останніми тижнями російські сили продовжили розбудовувати оборону в тилу, особливо на підступах до окупованого ними Криму.

Оборона окупантів включає протяжну зону оборонних споруд завдовжки 9 кілометрів за 3,5 кілометра на північ від міста Армянськ, на вузькому перешийку, що сполучає Крим з Херсонською областю.



Укріплення росіян у Криму / Фото розвідка Британії



Оборонні рубежі росіян у Криму / Фото розвідка Британії

У розвідці Міноборони Британії констатували, що в Росії вважають, що Україна спроможна до прямого наступу на Крим. При цьому в розвідці підкреслюють важливе значення окупованого Криму для Росії.

Ці ретельно продумані загородження свідчать, що у командуванні Росії вважають українські сили спроможними до прямого наступу на Крим. Росія продовжує вважати утримання контролю над півостровом своїм найвищим політичним пріоритетом,

– мовиться в огляді розвідки Британії.

Де окупанти готуються до битви з ЗСУ в Криму