Російські дипломати втекли з України після нападу орди Путіна на нашу територію. Російські щурики покинули й консульство у Харкові.

У Харкові на російському консульстві відтепер майорять українські прапори. Усі російські дипломати втекли із консульства перед початком війни.

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Зауважимо, що президент Володимир Зеленський підписав закон про примусове вилучення російського майна під час воєнного стану.

Примусове вилучення здійснюється без будь-якої компенсації їх вартості.



На російському консульстві в Харкові замайоріли українські прапори / Фото Суспільне

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