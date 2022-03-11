На російському консульстві в Харкові замайоріли українські прапори
11 березня 2022 , 12:09Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Харків
Російські дипломати втекли з України після нападу орди Путіна на нашу територію. Російські щурики покинули й консульство у Харкові.
У Харкові на російському консульстві відтепер майорять українські прапори. Усі російські дипломати втекли із консульства перед початком війни.
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Зауважимо, що президент Володимир Зеленський підписав закон про примусове вилучення російського майна під час воєнного стану.
Примусове вилучення здійснюється без будь-якої компенсації їх вартості.
На російському консульстві в Харкові замайоріли українські прапори / Фото Суспільне
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