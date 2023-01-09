Пролетілися з вітерцем: у Росії в літаку під час польоту відкрилися двері – епічне відео

У Росії знову стався цікавий інцидент. Під час польоту у літаку відчинилися двері.

У цей момент у літаку були пасажири. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У російському літаку під час польоту відкрилися двері

Інцидент стався з літаком Ан-26, який прямував з Магана до Магадана. Один із пасажирів зняв відео, як задні двері літака наполовину відчинилися.

Повідомляється, що екіпаж вирішив повернутися в аеропорт вильоту і приземлився в Магані, щоб вирішити проблему з дверима. З пасажирів ніхто не постраждав, але всі дуже замерзли.

У Росії в літаку відкрилися двері під час польоту: дивіться відео

У Росії задимівся салон літака Москва – Калінінград

Нещодавно у Росії евакуювали пасажирів рейсу літака, який здійснював рейс з Москви до Калінінграда. На борту літака раптово спалахнула пожежа.

Під час евакуації усіх пасажирів літака спустили на землю надувним трапом і відправили назад у "Домодєдово". У зоні вильоту росіян урочисто нагородили пляшкою води.

Зазначимо, що після пожежі пасажири очікували на інший літак. Натомість персонал авіакомпанії навіщось пакував увесь багаж в окремі пакети.