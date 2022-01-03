У російському Омську сталося масове отруєння дітей в сауні
В Омську 9 дітей отруїлись парами хлору в одній з саун. У соцмережах пишуть, що це вже не перший такий інцидент в цьому закладі.
Отруєння сталось у спортивно-оздоровчому комплексі "Райська лагуна". Постраждали одразу троє родин.
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Постраждали одразу 9 дітей
Постраждали 9 дітей – віком від 3 до 13 років. Медики кажуть, що їхній стан – задовільний.
У Слідчому комітеті розповіли, що родини, які відпочивали у сауні, побачили, що дітям недобре вже вдома. Кількох потерпілим стало зле біля 22:00, вони одразу звернулись до лікарні. За фактом отруєння порушили кримінальну справу – за надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки життя та здоров'я споживачів.
У мережі і раніше скаржились на цю сауну
В інтернеті пишуть, що це не перший такий випадок у "Райській лагуні". Одна з відвідувачок поскаржилась на отруєння хлором.
Відпочивали сім'єю, святкували день народження дитини в малому номері, очі різало так, що неможливо було сидіти, і в результаті у всіх ті самі симптоми, кашель, очі різало до жаху. Отруєння, опіки горла, викликали лікаря,
– написала у відгуках жінка.
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Про останні випадки отруєння в Україні: коротко
- На Харківщині в садочку виявили спалах гострих кишкових інфекцій. 5 дітей потрапили до лікарні, у 4 з них ще й діагностували коронавірус.
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- У Чернівецькій області зафіксували 2 випадки ботулізму. 51-річну жінку та її 18-річного сина госпіталізували до лікарні після того, як вони їли консервовані гриби.