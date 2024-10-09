У російському Єйську потужні вибухи: окупанти скаржаться на "масовану атаку дронів"

Вночі 9 жовтня у Єйську Краснодарського краю прогриміли вибухи. Російські загарбники скаржаться на "атаку БпЛА".

Про це пишуть росЗМІ. Що вже відомо про вибухи в Єйську цієї ночі, передає 24 Канал.

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Вибухи в Єйську сьогодні

Про потужні вибухи в Єйську повідомили близько 01:00. Окупанти поскаржилися на нібито атаку дронів. Також писали про нібито роботу "Пе-Ве-О".

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Де розташований Єйськ: дивіться на карті

Згодом губернатор Краснодарського краю заявив, що під атакою нібито був Щербинівський район. Зокрема, у селі Шабельське "внаслідок падіння уламків БПЛА в приватному домоволодінні вибило скло, пошкоджено газову трубу". Газ начебто перекрили, пожежу нібито локалізували.

Постраждалих буцімто немає. Втім, на місці працюють спеціальні та екстрені служби.

Зауважимо, що в Єйську Краснодарського краю розташований військовий аеродром.