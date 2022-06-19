У російському ЗМІ редакторка назвала росіян "окупантами", коли писала про звільнення Тайри

Фейли російських пропагандистів – це те, що ніколи не завершиться. Втім, нотки правди на їхніх ресурсах таки деколи проскакують.

Звільнення з російського полону парамедика Юлії Паєвської, відомої українцям як "Тайра", стала однією з найбільш радісних подій останніх днів. Росіяни вирішили додати нам позитиву через свою пропаганду.

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"Опечатка" пропагандистів

Російська пропаганда у звичному для себе стилі брехала про те, що Юлія – неонацистка і все у тому ж звичному для них дусі вигадок та брехні. Схоже, що власна брехня вже так сильно замучила пропагандистів, що їхній мозок видав нотку протесту.

17 червня в одному редакторів газети "Московський комсомолець" проснулася краплина совісті. У заголовку до новини він чи вона чітко і правдиво написали про те, що "Тайру" вдалося визволити з полону окупантів.

"Опечатка" у ЗМІ пропагандистів / Скриншот

Схоже на те, що росіяни не можуть не красти навіть новини. Ймовірно, працівник "Московського комсомольця" просто вкрав новину в українських ЗМІ, а ідея ретельно перевірити власну роботу йому в голову не прийшла.

Зрозуміло, що скандал розгорівся дуже швидко, і пропагандистському медіа довелося реагувати.

В онлайн-трансляції новин про спецоперацію в Україні від 17 червня було допущено найгрубіше описка у зв'язку з описом ситуації з появою в Києві затятої української націоналістки Юлії Паєвської (Тайри), яка потрапила раніше в полон у Маріуполі,

– заявили у газеті.

Війна Росії проти України: останні події

У анексованому Росією Криму один з автосервісів відмовився обслуговувати вантажівку окупантів. Ті вирішили помститися власнику: після "перевірки" виявилося, що будівля незаконна, тому її знесуть.

Російські окупанти продовжують штурм Сєвєродонецька. Ворог вкотре намагався взяти місто під свій повний контроль, але без успіху – ЗСУ впоралися з атакою ворога. Сиутація в місті важка, але контрольована. Гарячі бої тривають, наші герої тримають оборону.

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