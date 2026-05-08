З російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було, – Зеленський
Попри офіційне оголошення Росією "перемир'я", ситуація на фронті й у небі над Україною свідчить про абсолютно протилежнку ситуацію. Постійні обстріли показують істинні наміри країни-агресорки.
З її боку не було навіть спроб припинити бойові дії. Про таке вранці 8 травня поінформував Володимир Зеленський.
Дивіться також США більше не впливають на це, – генерал Годжес сказав, хто змусить Путіна завершити війну
Як президент прокоментував порушення Росією "перемир'я"?
За словами глави держави, упродовж ночі окупанти продовжили атаки на українські позиції. Так, станом на 7-му ранку було зафіксовано вже більше ніж 140 обстрілів позицій на фронті.
Окрім того, мовиться і про фіксацію 10 випадків проведення штурмових дій, найбільше – на Слов'янському напрямку.
Також було здійснено понад 850 атак за допомогою різних типів безпілотників, зокрема FPV, "Ланцет" та інших ударних дронів. Разом з тим, у прифронтових районах постійно фіксувалася активність розвідувальних БпЛА в повітрі.
Усе це чітко свідчить про те, що з російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було,
– підкреслив Зеленський.
Він додав, що як і за підсумками попередньої доби, Україна реагуватиме дзеркально на дії противника. Сили оборони продовжать захищати свої позиції та цивільне населення.
Також президент підкреслив, що Росія повинна припинити війну, прогрес у напрямку миру стане помітним для всіх, коли він реально розпочнеться.