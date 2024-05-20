Російська авіація тікає з Криму: воєнне зведення від Світана

Українські спецслужби влучно винищують системи ППО та авіацію ворога в Криму. Аби вберегти літаки, росіяни почали перекидати їх на інші аеродроми на російській території.

Що це означатиме для Півдня України і для лінії фронту, пояснив в щоденному воєнному зведенні для 24 Каналу льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан.

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Удари по флоту

З’явилися повідомлення, що вночі 19 травня Військово-морські сили ЗСУ знищили, крім морського тральника "Ковровець", також носій "Калібрів" малий ракетний корабель "Циклон" в Севастополі. Влучання відбулися двома ракетами ATACMS.

В ЗМІ також написали, що Україна могла отримати від партнерів саме надточні ракети цього типу.

Раніше Україна отримувала ракету М-39. Відстань в неї 155 кілометрів, має касетний боєприпас. Вона не дістає до Севастополя.

Світан пояснив, що є три типи ракет, які могли надати для виконання цього завдання:

М39А1 – дальність 300 кілометрів, містить боєприпас, який складається з 275 суббоєприпасів. Вона вибухає в повітрі і може пошкодити техніку чи особовий склад противника, наряд змогла би влучити точково у корабель;

імовірно, використали ракети М48 або М107. Вони також йдуть на відстань 300 кілометрів, але мають вже осколково-фугасний заряд вагою 225 кілограмів. Ці ракети заходять безпосередньо на ціль, їхній радіус відхилення лише кілька метрів.

Удар по аеродрому Росії

Також минулої доби українські спецслужби вдарили по російському аеродрому "Кущевська". Повідомляється, що на ньому розташовувались кілька десятків літаків Су-34, Су-35, Су-27, МіГ-29.

Полковник запасу розповів, що в "Кущевській" розташована навчально-бойова база, яку зараз ворог використовує як оперативний аеродром. Туди перекинули кілька ескадрилей авіації з Криму, після влучань.

Напхали їх туди багато, і вибух мав серйозні наслідки. Чекаємо підтвердження по кількості і наслідках,

– додав аналітик.

Саме там також модернізують КАБи і відправляють їх на південний напрямок України.

Деякі літаки перебазували аж на аеродром "Оленья", який за 1500 кілометрів від України. Однак і туди українські механізми знищення, зокрема, безпілотники, дістають, зауважив Світан.

Це може бути не лише страх від знищення, а підготовка до нових ракетних ударів. Тому найближчим часом потрібно бути обережними і постійно відслідковувати переміщення "Тушок",

– додав полковник в запасі.

Авіація тікає з Криму

Також з’явилася інформація, що Росія почала евакуювати особовий склад армії з Джанкоя з аеродрому. Літаки передислоковують в Керч на аеродром "Кіровськоє", який до того ж модернізовують. Також в Криму будують оглядові вежі ледь на кожних 500 метрах.

З Джанкою, Бельбеку, Сак авіація зараз перекидається на "Кущевську". Звідти працювати по Херсонському та Запорізькому фронтах дуже далеко, хіба зможуть по Сходу,

– зауважив Світан.

Він пояснив, що наразі росіяни будуть намагатися відновлювати аеродроми на сході Криму, неподалік Керченського мосту, аби повернутись вже туди і мати змогу працювати по Півдню України.