В Україні викрили ​​масштабну фінпіраміду за участі російської компанії на 40 мільйонів доларів

Служба безпеки викрила масштабну шахрайську схему, яку замаскували під псевдоінвестиційний проєкт "Life is good". Зловмисники обдурили понад 1000 осіб.

Організатори "піраміди" пропонували своїм клієнтам стати інвесторами і переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито допомагає "примножувати" капіталовкладення.

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Що відомо про схему шахраїв з Росії

За матеріалами слідства, зловмисники отримали майже 40 мільйонів доларів, обдуривши при цьому понад 1 тисячу осіб.

Для користування "послугою" шахраї розробили власний вебресурс з обліковими записами потенційних "інвесторів".

Ділки обіцяли "вкладникам" стабільні прибутки у вигляді "дивідендів" від інвестування в акції перспективних підприємств світового рівня.

Крім того, шахраї "гарантували" своїм клієнтам "бонуси" у разі залучення до проєкту нових учасників. Отримані від інвесторів гроші ділки акумулювали на власні криптогаманці та банківські рахунки.

Одному зі зловмисників повідомлено про підозру

За даними слідства, до організації оборудки причетні понад 10 осіб. Насамперед це громадяни країни-агресора.

Спочатку "проєкт" діяв лише на території Росії, але після 2017 року його поступово намагались реалізувати в Україні через масовану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття офісу у Києві.

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Після початку повномасштабного вторгнення організатори "піраміди" хотіли приховати свою причетність до неї.

Для цього налагодили механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти по всій території України.

Під час обшуків у київському офісі та за адресами проживання фігурантів виявлено:

комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерію та чорнові записи із доказами протиправної діяльності;

сувенірну та рекламну продукцію, яку ділки використовували для залучення "інвесторів".

Наразі одному із топменеджерів "інвестпроєкту" повідомлено про підозру.

Служба безпеки звертається до громадян, які стали жертвами шахрайської схеми, повідомляти про це за номером мобільного телефону (