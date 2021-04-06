Російську мову позбавили статусу регіональної у Запорізькій області

У Запорізькій області суд скасував статус регіональної російської мови. Скандальне рішення обласна рада схвалювала ще в 2012 році.

Запорізький окружний адмінсуд визнав протиправним та нечинним попереднє рішення облради. Це сталось 24 березня.

Важливо Російську мову скасували як регіональну на Одещині

Рішення суду стане чинним, коли закінчиться термін подання апеляційної скарги, тобто з 23 квітня.

До речі, про новину також повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

Нарешті скасовано рішення про визнання російської мови регіональною на території Запорізької області,

– написав Кремінь у фейсбуці.

Коли російська мова отримала статус регіональної на Запоріжжі

Таке рішення облрада ухвалила 16 серпня 2012 року. Аргументували це тим, що вживають заходи, спрямовані на використання регіональних мов або мов меншин. Такий статус гарантував закон "Про засади державної мовної політики".

Щоправда, на початку 2018 року Конституційний Суд визнав, що цей закон не відповідає Основному закону України. Потім термін "регіональні мови" взагалі припинили використовувати.

Попри це, "регіональні мови" фактично діють в окремих громадах Дніпропетровської, Закарпатської, Луганської, Херсонської областей.

Де ще скасували "регіональну" російську мову

На Одещині російська мова втратила статус регіональної у грудні 2020 року, у місті Запоріжжі – в листопаді, в Херсоні – у жовтні 2018, на Миколаївщині – у липні 2018.