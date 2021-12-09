"Можливо, для терактів": російську ртуть нелегально возили до ЄС через Закарпаття

Силовики СБУ провели спецоперацію й ліквідували транснаціональний канал, який нелегального переміщував російську ртуть на територію ЄС.

Наразі фахівці перевіряють інформацію щодо можливого використання високотоксичної речовини для скоєння терактів. Загалом до ЄС намагалися переправити майже 10 кілограмів небезпечного товару.

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Так званим кур'єром виявився житель однієї з країн ЄС. Чоловіка затримали на території пункту пропуску через держкордон на Закарпатті.

В іноземця вилучено гуртову партію металевої ртуті з маркуванням виробництва Росії. Нелегальний товар він перевозив у місткостях, які приховав серед особистих речей,

– мовиться у повідомленні.

Ртуть чоловік планував збути "замовнику". Ціна товару становила 600 тисяч доларів.

Наразі розв'язують питання щодо повідомлення іноземцю про підозру у вчиненні злочину.

В СБУ наголосили, що ртуть є високотоксичною хімічною речовиною найвищого класу небезпеки.

СБУ затримала бойовика

У грудні 2021 року СБУ повідомила, що у Донецькій області контррозвідники затримали проросійського бойовика.

Він належав до так званого штурмового підрозділу "Сомалі". Він воював проти українських захисників.

До лав терористів бойовик долучився у 2018 році.

У "Сомалі" затриманий був стрілком. Загалом так званий підрозділ брав участь у боях проти українських військових у районі Широкої Балки, Доломітного та Пікузів на Донеччині.

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