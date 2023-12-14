Росіяни бідкаються, що вночі дрони атакували одразу кілька військових частин під Москвою
У Росії місцеві мешканці побідкались, що невідомі безпілотники атакували декілька їхніх військових частин. Мовиться про щонайменше дві частини росіян у Підмосков'ї.
Окрім того, прилетіти могло й по Володарській нафтобазі. Окупанти писали про атаку дронами вночі проти 14 грудня, повідомляє 24 Канал.
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Дрони намагались атакувати військові частини росіян
У ворожому телеграм-каналі написали, що метою невідомих дронів були військові частини росіян в Алабіно та Подільську. За їхніми даними, нібито:
- перший дрон летів у бік Алабіно і його збила російська ППО орієнтовно о 3:30 за три кілометри від населеного пункту;
- через годину там знову збили дрон;
- ближче до 5 ранку – дрон атакував військову частину в Подільську.
Постраждалих немає,
– заявили окупанти.
Ба більше, росіяни повідомили, що однією з ймовірних цілей безпілотників була Володарська нафтобаза в Раменському районі Підмосков'я.
"Вночі звідти було оголошено евакуацію співробітників", – заявили в телеграм-каналі.
Росію атакували невідомі безпілотники
- Орієнтовно після 2 години ночі проти 14 грудня мер Москви Сєргєй Собянін заявив про те, що у сторону Москви летіло щонайменше два дрони, які нібито збила їхня протиповітряна оборона.
- Окрім того, невідомі безпілотники атакували Калузьку область Росії. Там також заявили про роботу "певео" та буцімто відсутність руйнувань.
- Вдосвіта російське міноборони відзвітувало, що нібито вони вночі збили 9 дронів. У ворогів вже традиційно немає поранених та руйнувань, що часто виявляється брехнею.