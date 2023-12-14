Росіяни бідкаються, що вночі дрони атакували одразу кілька військових частин під Москвою

У Росії місцеві мешканці побідкались, що невідомі безпілотники атакували декілька їхніх військових частин. Мовиться про щонайменше дві частини росіян у Підмосков'ї.

Окрім того, прилетіти могло й по Володарській нафтобазі. Окупанти писали про атаку дронами вночі проти 14 грудня, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також У Росії перекинулася вантажівка, що везла Су-34 на ремонт: дотепне відео

Дрони намагались атакувати військові частини росіян

У ворожому телеграм-каналі написали, що метою невідомих дронів були військові частини росіян в Алабіно та Подільську. За їхніми даними, нібито:

перший дрон летів у бік Алабіно і його збила російська ППО орієнтовно о 3:30 за три кілометри від населеного пункту;

через годину там знову збили дрон;

ближче до 5 ранку – дрон атакував військову частину в Подільську.

Постраждалих немає,

– заявили окупанти.

Ба більше, росіяни повідомили, що однією з ймовірних цілей безпілотників була Володарська нафтобаза в Раменському районі Підмосков'я.

"Вночі звідти було оголошено евакуацію співробітників", – заявили в телеграм-каналі.

Росію атакували невідомі безпілотники