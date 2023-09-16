Окупанти знову волають через "атаку дронів": в аеропортах під Москвою – страшні затримки рейсів

Російським загарбника знову не спиться. Окупанти бідкаються на нібито чергову "атаку безпілотників" та знову закрили аеропорти. Майже 30 рейсів затримали, ще кілька – скасували.

Про це з посиланням на росЗМІ повідомляє 24 Канал. Зауважимо, що насправді сталося, достеменно невідомо.

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"Дрони" нібито збили, втім, літаки чомусь затримують

У кремлівському міноборони заявили, що в ніч на 16 вересня нібито "присікли атаку двома БпЛА літакового типу". Додали, що "славнозвісна "Пе-Ве-О" начебто "збила дрони" над територією Калузької і Тверської областей. Цікаво, що регіональна влада чомусь мовчить.

Ані про руйнування, ані про постраждалих не повідомляли. Проте чомусь знову закрили московські аеродроми.

Майже 30 рейсів затримано в столичних аеропортах цього ранку. Ще чотири – скасовані. Вилетіти не можуть літаки у Внуково, Домодєдово та Шереметьєво,

– зазначили пропагандисти.

Окупанти знову закрили аеропорти / Скриншот

До речі, ворожі ЗМІ зазначили, за півтора року повномасштабної війни російська влада скаржилася на "атаки безпілотників" уже понад 500 разів. Про постраждалих і руйнування йшлося у 110 заявах.

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Кремль у паніці намагається захистити Москву

Російські терористи панікують не на жарт і шукають способи, аби хоч якось захиститися. Так, нещодавно в розвідці Великої Британії повідомили, що упродовж останніх тижнів країна-агресор "перекалібрувала" позиції своєї протиповітряної оборони ближнього і середнього радіуса дії навколо Москви.

"З початку вересня 2023 року російські зенітно-ракетні комплекси "Панцирь-С1" навколо столиці були розміщені на підвищеннях", – зазначили у розвідці.

Британські розвідники пов'язують мету окупантів з пошуками більш ефективного захисту від атак безпілотників.