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24 Канал Новини світу Окупанти знову жаліються на навалу безпілотників: пишуть про збиття понад 110 цілей
23 травня, 08:59
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Окупанти знову жаліються на навалу безпілотників: пишуть про збиття понад 110 цілей

Владислав Кравцов
Основні тези
  • У Росії повідомляють про масовану атаку безпілотників, знищено 112 безпілотних літальних апаратів у 12 областях та тимчасово окупованому Криму.
  • Росавіація відновила роботу аеропортів у Москві та інших містах після перерви через атаки.
  • Місцеві органи влади оголосили відбій повітряної тривоги в кількох регіонах, зокрема у Бєлгородській та Курській областях.

У Росії бідкаються про масовану атаку невідомих безпілотників, яка розпочалася ще 21 травня. Окупанти також пишуть про збиття понад 110 цілей у різних регіонах своєї країни.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ. 

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Що пишуть у Росії про атаку безпілотниками

Російське міністерство оборони пише, що в період із 20:00 22 травня чергові засоби ППО буцімто знищили та перехопили 112 безпілотних літальних апаратів літакового типу. 

Цікаво, що дрони фіксували у багатьох регіонах країни-агресорки. Загалом безпілотники бачили у 12 областях Росії та над тимчасово окупованим Кримом.

Так, міноборони Росії пише про знищення:

  • 24 БпЛА – над територією Московського регіону;
  • 11 БпЛА – над територією Курської області;
  • 8 БпЛА – над територією Орловської області;
  • 18 БпЛА – над територією Тульської області;
  • 22 БпЛА – над територією анексованого Криму;
  • 8 БпЛА – над територією Брянської області;
  • 6 БпЛА – над територією Рязанської області;
  • 5 БпЛА – над територією Калузької області;
  • 3 БпЛА – над територією Бєлгородської області;
  • 3 БпЛА – над територією Іванівської області;
  • 2 БпЛА – над територією Володимирської області;
  • 1 БпЛА – над територією Воронезької області;
  • 1 БпЛА – над територією Липецької області;

Пізніше мер Москви Сєргєй Собянін зазначив, що ще 3 безпілотники нібито були збиті у передмісті російської столиці. 

Російські ЗМІ пізніше писали, що у масованих атаках невідомими безпілотниками, які тривали близько двох діб, судячи з усього, настала перерва.

Так, уранці 23 травня відбій повітряної тривоги дали в Бєлгородській, Курській, Воронезькій і Липецькій областях. Ще раніше про відбій оголосив губернатор Тульської області.

Росавіація о четвертій годині знову відкрила московські аеропорти Домодєдово та Жуковський, а о 6 ранку – аеропорти Іваново, Калуги, Костроми, Тамбова та Ярославля.

До слова, вночі 23 травня був атакований завод "Енергія" у Єльці, що в Липецькій області країни-агресорки. У ЦПД пояснили, чим важливий об'єкт для росіян, та що цей завод виготовляє.