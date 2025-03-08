Росія під масованою атакою БпЛА: серії вибухів лунають у Воронєжі та Липецьку
- У Воронежі та Липецьку Росії чутно серії вибухів, ймовірно через атаки БпЛА. У Воронежі один БпЛА впав і пошкодив вікна у квартирі.
- В аеропорту Волгограда введено план "Килим" через імовірну присутність БпЛА ЗС України.
- Влада попереджає жителів триматися якомога далі від вікон через небезпеку нових атак БпЛА.
- Губернатор Липецької області закликає не знаходитися біля вікон або просто неба через небезпеку ударів.
У російському Воронєжі було чутно 6 вибухів, повідомляють, що один БпЛА впав і пошкодив вікна у квартирі. Повітряна тривога лунає також у Воронєжі та Липецьку, на його околицях чули близько 7 вибухів.
У аеропорту Волгограда росіяни вводять план "Килим". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.
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Росію, ймовірно, масово атакують БпЛА
Щонайменше 6 вибухів пролунали над Воронежем у Росії. У небі очевидці бачили яскраві спалахи, ймовірно роботу ППО. При цьому у місті "трясло вікна в рамах, спрацьовували сигналізації в автівок".
Російські ЗМІ уточнюють, що ППО нібито збила один безпілотник, але уламки його впали біля житлового будинку, вибивши вікна в одній квартирі. Попередньо ніхто не постраждав.
Раніше у владі попереджали людей триматися якомога далі від вікон через небезпеку атаки БпЛА.
Повітряна тривога через загрозу БпЛА лунає зокрема у Липецьку.
Там о 23:40, за словами місцевих жителів лунають вибухи. На околицях міста чули щонайменше 7 вибухів. Попередньо це звук роботи ППО.
Про вибухи повідомляють і жителі села Косирівка (3 кілометри від Липецька).
Про небезпеку ударів повідомив і губернатор Липецької області. Жителів просять не знаходитися біля вікон або просто неба.
Водночас в аеропорту Волгограда ввели план "Килим". У небі нібито зафіксували БпЛА ЗС України.