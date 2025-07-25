Невідомі дрони паралізували роботу одразу 8 аеропортів у Росії: запроваджено план "Килим"

У Росії вночі 25 липня через атаку невідомих безпілотників була паралізована робота одразу 8 аеропортів у різних областях. Окупанти там запровадили свій сумнозвісний план "Килим".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

До теми "Де наша ППО?!": росіяни знову скаржаться на вибухи у Таганрозі й Новочеркаську

Що відомо про ускладнення в роботі аеропортів у Росії?

За даними російських пропагандистів, польоти призупинені в аеропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Мінеральних вод, Нальчика, Ставрополя, Сочі й Тамбова.

Над цими авіагаванями тимчасово закрито повітряний простір. Через атаку безпілотників затримано 27 рейсів.

Росіяни також зазначили, що лише в одному аеропорту Сочі через дрони затримуються на виліт і приліт 45 літаків.

Пасажири особливо не нервують та чекають, коли скасують план "Килим". Деякі сплять прямо на кріслах, очікуючи свій рейс.



У Сочі люди чекають закінчення плану "Килим" в аеропорту / Фото російських ЗМІ

До слова, вночі 25 липня невідомі дрони атакували низку областей Росії. У Невинномиську навіть чули вибухи, під ударом міг опинитися завод "Невинномиський Азот", де виникла пожежа.

У Слов’янську-на-Кубані також лунали вибухи, внаслідок яких пошкоджено вікна в будинках. У Таганрозі та Новочеркаську теж цієї ночі було гучно через атаки дронів. Окрім того, росіяни бідкалися про вибухи у Тамбові.