У Росії заявляють про атаку майже 90 дронів на 5 областей та окупований Крим

У Росії та на тимчасово окупованому півострові неспокійно. Зокрема, росіяни вкотре заявляють про нібито масовану атаку безпілотних літальних апаратів.

Росіяни заявляють про атаку близько 90 БпЛА на регіони держави-агресорки та на Крим. Водночас там, як завжди, наполягають, на успішній роботі ППО, передає 24 Канал.

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Ворог визнав пошкодження

У Росії заявляють, що сили ППО за ніч перехопили та знищили 70 безпілотників над територією тільки Ростовської області.

У ворожому оборонному відомстві країни-агресора стверджують, що цієї ночі було "припинено спробу" здійснити атаку із застосуванням БпЛА літакового типу по об'єктах на території Росії та окупованого українського Криму:

️70 дронів – у Ростовській області,

️2 БпЛА – у Бєлгородській області,

️2 дрони – у Волгоградській області,

️6 безпілотників – у Воронезькій області,

️6 БпЛА у Курській області,

️1 – над тимчасово окупованим Кримом.

У Росії навіть визнали частину пошкоджень. Там заявили, що у Воронезькій області "незначно пошкоджено резервуар нафтобази", який не використовується. Водночас варто пам'ятати, що росіяни постійно приховують будь-які пошкодження та применшують їх.

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