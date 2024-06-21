Атакували понад 100 дронів: окупанти жаліються про новий нічний обстріл Росії і Криму

Росіяни 21 червня знову бідкаються про атаку невідомими безпілотниками, яка була вночі. Цього разу дрони, за словами окупантів, обстріляли територію Росії, а також анексованого Криму.

Загалом росіяни "змогли ліквідувати" близько 100 невідомих безпілотників. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Росіяни "перехопили й знищили" сотню дронів

У російському міністерстві оборони розповіли, що засоби їхньої ППО за ніч буцімто знищили та перехопили 70 "українських безпілотників" над територією Криму та над акваторією Чорного моря. Ще 43 БпЛА, як стверджують окупанти, ліквідували над Краснодарським краєм, а ще один – над Волгоградською областю.

Окрім того, окупанти підкреслили, що у північно-західній частині Чорного моря силами морської авіації нібито було знищено 6 безекіпажних катерів, як, як стверджують росіяни, начебто належали ВМС України.

У Криму зранку була нова атака безпілотниками

Журналісти проєкту "Крим.Реалії" повідомили, що їхні читачі близько 6 ранку почули тривале "дзижчання" в районі мису Фіолент. За даними очевидців, звуки були схожими на кулеметну чергу і вибух, при цьому повітряна тривога на півострові не лунала.

Уже згодом так званий губернатор Севастополя. Міхаіл Развожаєв почав стверджувати, що на місто нібито здійснюють атаку безпілотниками. Йдеться, як мінімум, про чотири невідомих БпЛА.

Развожаєв також розповів, що у районі Монастирського шосе в Севастополі внаслідок падіння уламків літального апарату начебто спалахнула трава. Однак доказів своїм словам окупант, як завжди, не навів.