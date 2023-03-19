Тавро на Росію вже накладено: політолог сказав, яке майбутнє чекає на країну
Рішення Міжнародного кримінального суду арештувати Владіміра Путіна - зганьбило Росію назавжди. Неважливо, хто буде наступним президентом країни-терористки, адже нею керує ФСБ
Про це 24 Каналу розповів політолог Олександр Антонюк. За його словами, будь-хто, хто стане президентом Росії не буде менш токсичним за Путіна.
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Росією керує ФСБ
Олександр Антонюк переконаний, що від зміни прізвища президента Росії – нічого не зміниться.
Це може бути Владімір Путін. Дмітрій Мєдвєдєв менш токсичний? Ні. Ніколай Патрушев менш токсичний? Також ні. Кого б ви сьогодні не поставили, російський шовінізм все одно залишається,
– зазначив Антонюк.
Він наголосив, що це підтверджується допитами російський полонених, які страждають на російський імперіалізм.
Вони можуть віддати двійника, а можуть і не віддати, в будь-якому випадку тавро на Росію та на конкретних персоналій вже покладено,
– сказав політолог.
Антонюк переконаний, що Росія обрала шлях на Схід та буде частиною КНР за умови збереження елементів державної суб’єктності.
Як на Росію поставили тавро: дивіться відео
"Центр прийняття рішень, скоріше за все, вже буде не в Москві, а в Пекіні", – додав він.
Політолог вважає, що в Росії будуть президенти, уряди, але може статись так, що деякі російські республіки не захочуть бути під владою Китаю, й, в такому випадку, буде запущено процес розпаду Росії на багато частин.
Антонюк припустив, що такий план може бути узгодженим між США та Китаєм та може бути одним з варіантів того, що робити з Росією у випадку її розпаду, оскільки на її території є багато корисних ресурсів.
Росія власними руками руйнує свою державність
- Не встигши стати повноцінною країною, всього за 32 роки існування Росія може розвалитись на декілька частин.
- Причиною цього може стати надмірна самовпевненість, нездатність еліт керувати країною, заплутаність власній брехні, корупція та розв’язання війни проти України.
- Через низку провальних рішень, російський диктатор Владімір Путін перестав усвідомлювати згубні наслідки своїх дій та продовжує заганяти Росія в ще більшу ізоляцію. Тепер на нього є ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду, який допоможе притягти диктатора до відповідальності за злочини проти України.