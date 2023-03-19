Тавро на Росію вже накладено: політолог сказав, яке майбутнє чекає на країну

Рішення Міжнародного кримінального суду арештувати Владіміра Путіна - зганьбило Росію назавжди. Неважливо, хто буде наступним президентом країни-терористки, адже нею керує ФСБ

Про це 24 Каналу розповів політолог Олександр Антонюк. За його словами, будь-хто, хто стане президентом Росії не буде менш токсичним за Путіна.

Читайте також В уряді Німеччини заявили про готовність арештувати Путіна: окупанти готуються йти "на Берлін"

Росією керує ФСБ

Олександр Антонюк переконаний, що від зміни прізвища президента Росії – нічого не зміниться.

Це може бути Владімір Путін. Дмітрій Мєдвєдєв менш токсичний? Ні. Ніколай Патрушев менш токсичний? Також ні. Кого б ви сьогодні не поставили, російський шовінізм все одно залишається,

– зазначив Антонюк.

Він наголосив, що це підтверджується допитами російський полонених, які страждають на російський імперіалізм.

Вони можуть віддати двійника, а можуть і не віддати, в будь-якому випадку тавро на Росію та на конкретних персоналій вже покладено,

– сказав політолог.

Антонюк переконаний, що Росія обрала шлях на Схід та буде частиною КНР за умови збереження елементів державної суб’єктності.

Як на Росію поставили тавро: дивіться відео

"Центр прийняття рішень, скоріше за все, вже буде не в Москві, а в Пекіні", – додав він.

Політолог вважає, що в Росії будуть президенти, уряди, але може статись так, що деякі російські республіки не захочуть бути під владою Китаю, й, в такому випадку, буде запущено процес розпаду Росії на багато частин.

Антонюк припустив, що такий план може бути узгодженим між США та Китаєм та може бути одним з варіантів того, що робити з Росією у випадку її розпаду, оскільки на її території є багато корисних ресурсів.

Росія власними руками руйнує свою державність