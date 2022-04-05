Росію не збираються виключати з Ради Безпеки ООН

Постійна представниця Великої Британії в ООН Барбара Вудворд заявила, що виключення Росії з Ради Безпеки ООН "не передбачено".

Про це вона сказала під час пресконференції 4 квітня. При цьому Вудворд додала, що у вівторок 5 квітня відбудеться засідання щодо воєнних злочинів Росії у Бучі.

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Виключення країни-агресорки з Радбезу ООН поки що не передбачається.

Протягом останніх п'яти з половиною тижнів точилася дискусія щодо того, чи потрібно виключити Росію з Ради Безпеки. Це не передбачено,

– сказала вона журналістам.

Вудворд заявила, "що все, що ми можемо зробити, це переконатися, що Росія виконує свої зобов'язання, як постійний член Радбезу".

На запитання журналістки щодо пункту 27.3 в статуті ООН, стосовно якого певну державу можуть позбавити права голосу стосовно конфлікту, у якому вона бере безпосередню участь, Вудворд сказала, що "до цього не добралися". Тож наразі Радбез ООН планує "ізолювати Росію і змусити її вивести війська", використовуючи важелі впливу, які має.

Чи виключать Росію в з ради ООН з прав людини

Питання про припинення права голосу Росії в Раді ООН з прав людини піднімуть на Генеральній Асамблеї організації найближчими днями. Вудворд заявила, що Британія підтримує заклик США з цього питання.

Велика Британія скличе завтра засідання Радбезу ООН по Україні,

– заявила Вудворд.

Там планують обговорити докази військових злочинів Росії в Україні, зокрема в Бучі.

Постійна представниця Великої Британії в ООН заявила, додала що Британія буде використовувати своє головування у Раді Безпеки, щоб "забезпечити прозорість, підзвітність та справедливість".

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