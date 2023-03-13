Ідея симпатична, – Ткаченко відреагував на петицію перейменування Росії в Московію

Експерти опрацюють можливе використання назви "Московія" замість "Росія". У Мінкульті зауважили, що їм ця ідея "симпатична".

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі новинного телемарафону заявив, що йому подобається ідея перейменування Росії в Московію. Про це пише 24 Канал.

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Експерти розглянуть можливість перейменування Росії

Міністерство культури обговорить з експертами можливість та доречність перейменування Росії в Московію.

Очевидно, що воно має історичне підґрунтя, тому що історія з "Московією" з'явилася за часів Петра I, який вирішив переписати, у тому числі завдяки деяким українським діячам, історію Московії, і власне, тоді виникла назва "Росія". Таким чином, вони з тих часів намагалися забрати історію Русі-України, Києва і прибрати її для Санкт-Петербурга, Москви, Тундри й всіх інших місць,

– сказав він.

Ткаченко зауважив, що йому ідея з перейменуванням "симпатична", проте в цьому питанні потрібні консультації з експертами.

Мені ця ідея, так би мовити, симпатична, але своє слово мають сказати експерти,

– сказав міністр.

Хто та чому запропонував повернути Росії її історичну назву