Росію позбавили права участі в Кабміні Ради Європи та ПАРЄ

Росія другий день поспіль атакує Україну. Депутатка від "Слуги народу" Ольга Совгиря повідомила про нову дипломатичну перемогу українців.

Відтепер Росія не зможе брати участь у Кабміні Ради Європи. Також агресорів вигнали з Парламентської Асамблеї.

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Що цьому передувало

За добу від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у ПАРЄ зібрали понад 70 підписів з 21 країни. Вони вимагали анулювати повноваження Росії в Асамблеї.

Про це повідомила голова української делегації у ПАРЄ Марія Мезенцева. Вона заявила, що неможливо більше терпіти та потурати агресору.

Згодом президент ПАРЄ Тіні Кокс вимагав у Росії негайно припинити військові дії та забрати свою армію з України. Він скликав термінове засідання Спільного комітету між Комітетом міністрів та ПАРЄ.

На жаль, тільки зараз ми отримуємо чіткі жорсткі меседжі – формуємо європейську суспільну думку. Вони вражені й наші союзники з нами,

– додала очільниця делегації.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.

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