Росію витурили зі спостерігачів в Організації американських держав

22 квітня 2022 , 08:30
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Джерело:

Рада Організації американських держав

Через війну в Україні Росію вигнали з іще однієї організації. Зокрема, держава-агресорка більше не буде постійним спостерігачем при Організації американських держав.

Для цього схвалили відповідну резолюцію. Вона передбачає, що Росія не буде спостерігачем, поки в Україні триватиме війна.

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Як голосували держави

  • За вигнання Росії проголосували 25 країн;
  • проти – 0 країн;
  • утрималися – 8 країн.

Аналогом має стати призупинення статусу Російської Федерації як постійного члена Ради Безпеки ООН,
– мовиться у повідомленні.

Що відомо про Організацію американських держав

Це міжнародна організація на американському континенті, яка була створена 1948 року для виконання комерційних функцій. Вона мала сприяти миру і процвітанню країн західної півкулі.

До складу організації входять 35 держав та інститут постійних спостерігачів. Він охоплює країни Євросоюзу та ще 51 державу світу. Серед них є Україна, Росія, Казахстан, Азербайджан тощо.
Джерело: Вікіпедія

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Автор: Софія Мінджоса